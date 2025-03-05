Тренер «Ливерпуля» Слот: сегодня «ПСЖ» лучше, чем был год назад

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о силе французского «ПСЖ» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» пройдёт сегодня, 5 марта. Встречу примет стадион «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«За последние полтора года Луис Энрике проделал отличную работу в «ПСЖ». Не спрашивал его об этом, но думаю, что он доволен тем, чего добился. И речь не только о результатах команды, но и о прогрессе игроков. Посмотрите, как сейчас играет Усман Дембеле. Это впечатляет. В прошлом сезоне «ПСЖ» играл в полуфинале Лиги чемпионов, и, думаю, эта команда определённо лучше той, что была в прошлом году», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».