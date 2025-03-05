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Тренер «Ливерпуля» Слот: сегодня «ПСЖ» лучше, чем был год назад

Тренер «Ливерпуля» Слот: сегодня «ПСЖ» лучше, чем был год назад
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о силе французского «ПСЖ» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» пройдёт сегодня, 5 марта. Встречу примет стадион «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За последние полтора года Луис Энрике проделал отличную работу в «ПСЖ». Не спрашивал его об этом, но думаю, что он доволен тем, чего добился. И речь не только о результатах команды, но и о прогрессе игроков. Посмотрите, как сейчас играет Усман Дембеле. Это впечатляет. В прошлом сезоне «ПСЖ» играл в полуфинале Лиги чемпионов, и, думаю, эта команда определённо лучше той, что была в прошлом году», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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