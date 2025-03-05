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Сергей Карасёв ответил, согласен ли он, что в последние полгода стал судить хуже

Сергей Карасёв ответил, согласен ли он, что в последние полгода стал судить хуже
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Российский арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос, согласен ли он, что в последние полгода стал судить хуже.

— Глобально вы не согласны с тем, что в последние полгода стали судить хуже?
— Разучиться за это время невозможно. Сезон на сезон не приходится. Эпизоды все разные. В этом сезоне получилось так, что два раза я оценил эпизоды неверно. И я бы не сказал, что это очень простые эпизоды, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 45-летний Сергей Карасёв отработал на 10 матчах в качестве главного судьи. Арбитр показал 44 жёлтые карточки и назначил два пенальти.

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