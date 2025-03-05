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Футболиста Медиалиги арестовали по делу о мошенничестве с обманом пенсионера — источник

Футболиста Медиалиги арестовали по делу о мошенничестве с обманом пенсионера — источник
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Бывший футболист сборной Азербайджана Абдулла Абациев, выступающий за медийную команду Fight Nights, арестован по делу о мошенничестве. Его подозревают в обмане пенсионера на 14 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, 31-летний Абдулла Абациев был задержан 24 января. Предварительно, футболист был курьером, которому пенсионер отдал деньги после звонков мошенников. Абациев признался в содеянном. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере). 27 января он был арестован Преображенским районным судом.

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