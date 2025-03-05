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«Может, дождусь какой-нибудь финал еврокубка». Карасёв рассказал, сколько планирует судить

«Может, дождусь какой-нибудь финал еврокубка». Карасёв рассказал, сколько планирует судить
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Российский арбитр Сергей Карасёв выразил надежду, что у него ещё появится шанс отработать финал Лиги чемпионов.

«Физически со мной всё нормально, это основное. Надо сдавать нормативы. Если их не сдаёшь, то не судишь. Я их сдаю, я готов хорошо. А судить я не разучился. Может, ещё и пять-семь лет поработаю, дождусь какой-нибудь финал еврокубка. Вдруг нас скоро вернут и будет шанс на финал Лиги чемпионов», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 45-летний Сергей Карасёв отработал на 10 матчах в качестве главного судьи. Арбитр показал 44 жёлтые карточки и назначил два пенальти. В 2021 году Сергей Карасёв обслуживал игру за Суперкубок УЕФА, в которой встречались английский «Челси» и испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 пен.).

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