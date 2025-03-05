Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: народная команда только одна — «Торпедо», а не «Спартак»

Канчельскис: народная команда только одна — «Торпедо», а не «Спартак»
Комментарии

Бывший футболист киевского «Динамо», «Шахтёра», «Манчестер Юнайтед» и «Сатурна» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, может ли в будущем «Зенит» стать народной командой, как «Спартак».

«Для меня не «Спартак» народная команда, а «Торпедо». Не могу понять, кто сказал о том, что «Спартак» – народная команда. У каждого своё мнение. Для меня такая команда одна – «Торпедо», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Филимонов: народная команда — это «Спартак», «Зенит» ею стать не сможет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android