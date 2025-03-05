Канчельскис: народная команда только одна — «Торпедо», а не «Спартак»

Бывший футболист киевского «Динамо», «Шахтёра», «Манчестер Юнайтед» и «Сатурна» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, может ли в будущем «Зенит» стать народной командой, как «Спартак».

«Для меня не «Спартак» народная команда, а «Торпедо». Не могу понять, кто сказал о том, что «Спартак» – народная команда. У каждого своё мнение. Для меня такая команда одна – «Торпедо», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».