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Никита Кокарев: самое главное, что «Химки» сохранили ключевых футболистов зимой

Никита Кокарев: самое главное, что «Химки» сохранили ключевых футболистов зимой
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Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался об уходе нескольких футболистов из клуба в зимнее трансферное окно.

«Уход большого количества игроков зимой из «Химок» — это просто футбольные дела. В каждое трансферное окно команда может меняться. Я к этому отношусь нормально. Самое главное, что мы сохранили своих ключевых футболистов», — сказал Никита Кокарев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место. В следующем туре подмосковный клуб встретится с ЦСКА. Игра состоится 8 марта.

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