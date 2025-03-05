Никита Кокарев: самое главное, что «Химки» сохранили ключевых футболистов зимой

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался об уходе нескольких футболистов из клуба в зимнее трансферное окно.

«Уход большого количества игроков зимой из «Химок» — это просто футбольные дела. В каждое трансферное окно команда может меняться. Я к этому отношусь нормально. Самое главное, что мы сохранили своих ключевых футболистов», — сказал Никита Кокарев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место. В следующем туре подмосковный клуб встретится с ЦСКА. Игра состоится 8 марта.