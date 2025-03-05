В «Пари НН» рассказали, сможет ли Кокшаров сыграть в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов рассказал, сможет ли нападающий Александр Кокшаров сыграть в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в пятницу, 7 марта. Кокшаров выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из «Краснодара».

«Крепостное право отменили в 1861 году. У нас хорошие отношения с «Краснодаром». Клуб заинтересован, чтобы их футболисты играли, а не сидели. Никаких договорённостей нет — Кокшаров может принять участие в матче, если тренерский штаб ему доверит», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.