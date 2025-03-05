Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» рассказали, сможет ли Кокшаров сыграть в матче с «Краснодаром»

В «Пари НН» рассказали, сможет ли Кокшаров сыграть в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов рассказал, сможет ли нападающий Александр Кокшаров сыграть в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в пятницу, 7 марта. Кокшаров выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из «Краснодара».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крепостное право отменили в 1861 году. У нас хорошие отношения с «Краснодаром». Клуб заинтересован, чтобы их футболисты играли, а не сидели. Никаких договорённостей нет — Кокшаров может принять участие в матче, если тренерский штаб ему доверит», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Кокшаров отреагировал на дебютный гол за «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android