Владимир Стогниенко высказался о победе «Реала» над «Атлетико» в Лиге чемпионов

Шеф спортивной редакции Okko и комментатор Владимир Стогниенко высказался о победе «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Игра завершилась со счётом 2:1.

«Очень плотная и самоотверженная игра между «Атлетико» и «Реалом». Учитывая, насколько соперники друг друга знают, то есть сколько было придумано идей и контридей, как они не только создавали, но и друг друга нейтрализовывали, то, в общем, изначально было понятно, что всё решится в ответном матче. По-моему, и Анчелотти об этом говорил до начала игры. Но все мячи, которые забиты были, — в результате абсолютно шедевральные. Я так увлёкся матчем, что почему-то в конце, когда прощался, сказал, что сыграли вничью. Я думаю, что как раз, учитывая, что больше нет правила выездного гола, по сути, ничья и была. Совсем небольшое преимущество «Реала» перед ответным матчем. Хотя и в целом «Реал» мне понравился чуть-чуть больше», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».