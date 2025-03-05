В «Пари НН» высказались о голах Грулёва и Кокшарова в первом матче за клуб

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о голах нападающих Вячеслава Грулёва и Александра Кокшарова в первом матче за клуб. Футболисты отличились в игре 19-го тура РПЛ с «Акроном».

«Важнее не факт, что Грулёв и Кокшаров уже забили по голу, а что команда добилась важнейшей победы. Командные результаты важнее индивидуальных, но рады за ребят! Они без раскачки забили по голу. Нам хочется радовать наших болельщиков. Видим положительную динамику продажи билетов на матч с «Краснодаром». Футбол в Нижним оживает! Надеемся, что все игроки проявят себя и порадуют болельщиков», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.