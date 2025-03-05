Рахимов: «Спартак» силён, но у любого соперника есть слабые стороны

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о сильных сторонах «Спартака», с которым его команда сыграет в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в это воскресенье, 9 марта, и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена».

— Что скажете о сопернике, который укрепился?

— Посмотрим, у любого соперника есть слабые стороны. Важно, чтобы мы не выпадали в игре и быстро реагировали на эпизоды. Нужно постараться уменьшить количество брака. Понимаем, что соперник очень сильный. Претендент, который может составить конкуренцию «Зениту». Но с любым соперником можно играть, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Спартак» — второй. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».