Николай Саприн объяснил, почему считает «Байер» фаворитом пары с «Баварией» в ЛЧ

Комментатор «Okko Спорт» Николай Саприн высказался о предстоящем противостоянии «Байера» и «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд состоится уже сегодня, 5 марта.

«Две лучшие на сегодня команды Германии — и эта вывеска в Бундеслиге, конечно, затмила даже классическую пару «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Но как есть: Леверкузен при Хаби Алонсо по-любому оттеснил Дортмунд на вторые роли и сам сохраняет отличную стабильность. И в чём-то он стабильнее «Баварии», даже в очных встречах, где не проигрывает уже очень давно — с первого круга сезона-2022/2023, когда испанец по большому счёту только-только осваивался на этом посту.

Да, в отличие от прошлого сезона, «Байер» не так хорош на дистанции. Но такой невероятный сезон — это всегда за счастье: и «Баварию», если бы она так эффективно сыграла в том году, превозносили бы и восторгались ею ещё сильнее. Быть лучше, чем тогда, тем более без поражений, уже невозможно. И повторить это невероятно сложно. Потому на дистанции Бундеслиги сейчас «Байер» не так невероятен — и, скорее всего, проиграет чемпионство «Баварии».

Но здесь, в ЛЧ, когда всё будет решаться не на дистанции, а именно в очных встречах, думаю, у Леверкузена будет преимущество. Хаби Алонсо в таких баталиях если не прямо сильнее Венсана Компани, то весьма искушённее. У Компани, при том что команда восприняла его идеи и уверенно их реализует в жизнь, всё равно есть сложности в матчах, где соперник эффективнее, — будь то атака или оборона. Так было в Роттердаме с «Фейеноордом», когда с половины поля голландцев практически не уходили — а получили 0:3. Так было и с самим Леверкузеном в последнем матче, когда «Байер» был явно лучше и «Бавария» еле-еле унесла ноги.

Поэтому, на мой взгляд, дальше пройдёт «Байер». Тем более ответный матч будет в Леверкузене и там будет возможность поправить или улучшить то, что останется после первой игры. Да мне, собственно, кажется, что и в Мюнхене «Байер» добьётся нужного результата и как минимум не проиграет», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».