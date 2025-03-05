Александр Елагин сделал прогноз на победителя матча «ПСЖ» — «Ливерпуль» в ЛЧ

Комментатор «Okko Спорт» Александр Елагин сделал прогноз на победителя матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем».

«Эти гиганты встречаются в евротурнирах всего в третий раз. Впервые это случилось в полуфинале Кубка кубков в апреле 1997 года. Команды обменялись домашними победами, но по сумме двух матчей «ПСЖ» оказался сильнее (3:0, 0:2) и прошёл в финал, где уступил «Барселоне» 0:1.

Во второй раз соперники сошлись на групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2018 года. И снова каждый одержал по домашней победе: 3:2 в Ливерпуле и 2:1 в Париже. В том розыгрыше французская команда сошла с дистанции уже в 1/8 финала, уступив дорогу «Манчестер Юнайтед», а «Ливерпуль» в итоге в шестой раз взял Кубок чемпионов, одолев в финале «Тоттенхэм» 2:0.

Вполне вероятно, что и на этот раз один из соперников дойдёт до финала и завоюет вожделенный трофей. Однако сначала нужно преодолеть первый барьер в виде 1/8 финала, по результатам которого дальше пойдёт либо «ПСЖ», либо «Ливерпуль».

Если говорить о выездных евроматчах «Ливерпуля» во Франции, то историческая статистика не в пользу английского клуба. «Красные» не смогли выиграть ни одного из своих последних пяти гостевых матчей с французскими командами в еврокубках (две ничьих, три поражения), а их последняя победа была одержана в Марселе над «Олимпиком» в сентябре 2008 года — 2:1 в Лиге чемпионов. Прогноз на первый матч 1/8 финала в Париже: победа «ПСЖ», — сказал Елагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».