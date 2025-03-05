Бубнов ответил, были ли шансы у «Оренбурга» избежать поражения от «Спартака»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург». Игра прошла в воскресенье, 2 марта. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. В составе красно-белых забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Пабло Солари. «Оренбург» играл в меньшинстве с 58-й минуты после удаления Максима Сидорова.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Были ли шансы у «Оренбурга» избежать поражения? Если бы удаления не произошло, то, возможно, да. Когда пропускаешь, а потом ещё и удаление, то шансов, конечно, мало. Но в целом хороший матч команда провела, функционально готовы, во встречах с прямыми конкурентами шансы, думаю, будут», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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