Бубнов ответил, были ли шансы у «Оренбурга» избежать поражения от «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург». Игра прошла в воскресенье, 2 марта. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. В составе красно-белых забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Пабло Солари. «Оренбург» играл в меньшинстве с 58-й минуты после удаления Максима Сидорова.

«Были ли шансы у «Оренбурга» избежать поражения? Если бы удаления не произошло, то, возможно, да. Когда пропускаешь, а потом ещё и удаление, то шансов, конечно, мало. Но в целом хороший матч команда провела, функционально готовы, во встречах с прямыми конкурентами шансы, думаю, будут», — приводит слова Бубнова Sportbox.