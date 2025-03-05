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Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч с «Ливерпулем», как и Доннарумма

Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч с «Ливерпулем», как и Доннарумма
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Конкурент россиянина, итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, также включён в список игроков, которые смогут принять участие в этой встрече.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 5 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Сафонов провёл 11 игр за «ПСЖ» в этом сезоне. Всего на счету вратаря шесть пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч. Ранее Матвей выступал за «Краснодар».

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