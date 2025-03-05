«Акрон» продлил контракт с защитником Бокоевым на четыре года

23-летний защитник Марат Бокоев продлил контракт с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Срок нового соглашения рассчитан до 2029 года.

«Марат Бокоев присоединился к «Акрону» в августе 2023 года. За полтора сезона центрбек принял участие в 34 матчах в составе тольяттинцев, забив гол и отдав две голевые передачи. В текущем розыгрыше РПЛ на его счету семь сыгранных поединков. Двигаемся вместе к новым победам», — написано в заявлении «Акрона».

«Вместе с «Акроном» мне удалось выйти на новый уровень — благодарен клубу за доверие и такое пристальное внимание к молодым футболистам. Надеюсь и дальше прогрессировать и помогать команде добиваться амбициозных целей», — сказал Бокоев.