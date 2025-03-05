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Первый тренер Акинфеева: на Игоря надо равняться — если бы не он, «Зенит» мог победить

Первый тренер Акинфеева: на Игоря надо равняться — если бы не он, «Зенит» мог победить
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Павел Коваль, первый тренер голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева, отметил заслугу своего воспитанника в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Если бы Игорь Акинфеев не выручил в начале матча, «Зенит» мог бы выиграть. Он сыграл здорово, уверенно — как всегда. Если бы не он, ЦСКА бы не набрал очки. Но у и армейцев были моменты, Кейта бил, но попал в защитника, один на один выходили. Силы у Акинфеева ещё есть, Буффон до 40 лет играл. Надо равняться на Игоря, после таких травм он играет и помогает ЦСКА», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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