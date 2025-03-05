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Роман Орещук: ожидал от «Спартака» большего в матче с «Оренбургом»

Роман Орещук: ожидал от «Спартака» большего в матче с «Оренбургом»
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом». Орещук отметил, что ожидал увидеть в исполнении красно-белых более искромётную игру.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

– Как вам «Спартак»? Седьмая победа подряд.
– «Спартак» с «Оренбургом» меня не впечатлил, ожидал от них большего.

– В каком плане?
– Я хотел увидеть тот «Спартак», который был в конце первой части сезона. Хотел увидеть против «Оренбурга» каток. До удаления Сидорова не было доминации. Будь сильнее футболисты «Оренбурга», у «Спартака» могли возникнуть проблемы, — приводит слова Орещука Metaratings.

2 марта московский «Спартак» переиграл на своём поле «Оренбург» со счётом 2:0, забитыми мячами отметились нападающий Манфред Угальде и новичок красно-белых полузащитник Пабло Солари. Эта победа позволила московскому клубу набрать 40 очков в 19 матчах РПЛ и догнать «Зенит» и «Краснодар», поднявшись по дополнительным показателям на вторую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» с восемью очками в 19 матчах находится на последнем месте. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с «Ростовом» на домашней арене.

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