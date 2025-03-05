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Тренер молодёжной сборной России объяснил, почему вызваны игроки 2004–2005 годов рождения

Тренер молодёжной сборной России объяснил, почему вызваны игроки 2004–2005 годов рождения
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о составе команды на два товарищеских матча со сверстниками из Колумбии. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.

«Несмотря на то что в феврале 2025 года УЕФА объявил состав корзин для жеребьёвки молодёжного чемпионата Европы без нашей сборной, РФС принял решение сохранить команду 2004–2005 годов рождения. Среди кандидатов — много перспективных молодых футболистов, которые зачастую не получают достаточной игровой практики в клубах, а участвовать в молодёжном первенстве уже не могут из-за возрастных ограничений. В сборной они смогут получать опыт в матчах против сильных соперников», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

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