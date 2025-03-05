Спортивный директор «Пари НН»: соглашаясь на такую работу, жертвуешь личной жизнью

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о жертвах, на которые ему пришлось пойти ради должности в нижегородском клубе.

«Скучаю ли по Москве? Когда я принимал предложение о работе в «Пари НН», понимал, что здесь надо находиться 24/7, иначе ничего не получится. Если соглашаешься на такую работу, надо принимать, что ты жертвуешь и личной жизнью, и прочими благами. Поэтому надо жертвовать и ничего такого в этом нет», — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».

15 июня 2024 года стало известно, что Александр Удальцов занял позицию спортивного директора «Пари НН». Ранее он работал директором развития спортивных проектов московского «Динамо».