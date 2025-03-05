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Тренер молодёжной сборной России назвал задачи на мартовский сбор в Колумбии

Тренер молодёжной сборной России назвал задачи на мартовский сбор в Колумбии
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о задачах на мартовский сбор в Колумбии.

«Наша задача — достойно представлять российский футбол на международной арене, демонстрировать, что в стране много талантливой молодёжи, которая не уступает зарубежным игрокам. Кроме того, важно помочь ребятам вырасти и сделать шаг в национальную команду.

Это уже четвёртая поездка в Южную Америку за последние два года. Каждый выезд даёт нам новые знания, которые мы используем при планировании следующих сборов. Конечно, каждая поездка уникальна: разный климат, состояние полей, форма игроков. Всё это влияет на команду, но и мы, и футболисты научились адаптироваться к таким условиям», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

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