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«Не передохну тут, не могу больше». Карпин — о том, как и почему ушёл из «Ростова»

«Не передохну тут, не могу больше». Карпин — о том, как и почему ушёл из «Ростова»
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Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как принял решение об уходе из клуба. По словам специалиста, у него банально накопилась усталость и закончились силы. Также Карпин отметил, что руководство «Ростова» поняло его желание уйти в отставку. Валерий Карпин занимал пост главного тренера «Ростова» дважды: с 2017 по 2021 год и с 2022 года до 25 февраля 2025 года.

«Долго не говорил на эту тему. Тем временем появилось много версий и теории заговора. А дело было так, сейчас расскажу: накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трёх лет. В декабре я обозначил руководству «Ростова»: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идём в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим. В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Арташес Владимирович (Арутюнянц, президент «Ростова». – Прим. «Чемпионата») меня понял. У нас с ним сложились отношения близкие, более чем дружеские. Он меня понял и поддержал. Арташес Владимирович действительно всё понимал и даже задавался вопросом: «И как ты это всё выдерживаешь?!» Просьбу клуба — доработать до окончания предсезонного сбора — я выполнил», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Сейчас Карпин работает в сборной России по футболу, которую возглавил в 2021 году. В первом матче после возобновления сезона Российской Премьер-Лиге «Ростов» встречался с московским «Динамо». Игра 19-го тура прошла 2 марта. Команды встречались на стадионе «Ростов Арена (Ростов)». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1. «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Ростов» располагается на седьмой строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (40).

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