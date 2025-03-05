Тренер молодёжной сборной России Шабаров поделился ожиданиями от матчей с Колумбией

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о предстоящих товарищеских матчах с Колумбией, а также о выборе состава на мартовский сбор. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.

«Нам предстоит сыграть с сильным соперником, бронзовым призёром чемпионата Южной Америки, так что ожидаем интересные матчи. При определении состава на мартовский сбор руководствовались в первую очередь текущим состоянием костяка команды. Большинство игроков провели зимние сборы в клубах РПЛ и ФНЛ, где получали достаточно много игрового времени в контрольных встречах. Так как чемпионат только возобновился, бóльшую часть информации по состоянию игроков мы получили именно из игр на сборах. И я, и мой тренерский штаб выезжал на сборы команд и просматривал потенциальных игроков», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.