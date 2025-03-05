Источник: на стадионе «Волгоград Арена» запретили проводить матчи из-за состояния газона

Комиссия Футбольной национальной лиги запретила проводить матчи Мелбет Первой лиги на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде из-за неудовлетворительного качества газона. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

Фото: Телеграм-канал Sport Baza

По информации источника, в декабре 2024 года на стадионе провели реновацию газона. Траву срезали, засеяли новые семена, засыпали всё песком и выровняли грунт. Но в феврале начались резкие морозы, а перепады температуры составили до 15 градусов. Отмечается, что матч 24-го тура Первой лиги «Ротор» — «Сокол», запланированный на 16 марта, пройдёт на резервной арене.

3 марта «Ротор» на своём поле принял екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Первой лиги. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.