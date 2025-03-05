Грулёв: то, что Орещук снимал меня с поезда в Петербург, — бред. Не было такого

Воспитанник «Динамо», ныне выступающий за «Пари НН», Вячеслав Грулёв отреагировал на слова бывшего спортивного директора москвичей Романа Орещука. Ранее функционер заявлял, что в 2016 году «снимал Грулёва с поезда в Санкт-Петербург».

«Сам первый раз услышал эту историю. На моей памяти такого не было. Я почитал, посмеялся. После трёх голов молодёжке Норвегии где-то написали: «Грулёв интересен «Зениту». Кто-то вбросил, и на этом всё. Мне агент ни разу не говорил: вот предложение «Зенита». В моём мире такого вообще не было. То, что я собрался ехать в Петербург и Орещук меня снимал с поезда, — бред. Такого, повторюсь, не было», — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.