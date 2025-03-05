Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грулёв: то, что Орещук снимал меня с поезда в Петербург, — бред. Не было такого

Грулёв: то, что Орещук снимал меня с поезда в Петербург, — бред. Не было такого
Комментарии

Воспитанник «Динамо», ныне выступающий за «Пари НН», Вячеслав Грулёв отреагировал на слова бывшего спортивного директора москвичей Романа Орещука. Ранее функционер заявлял, что в 2016 году «снимал Грулёва с поезда в Санкт-Петербург».

«Сам первый раз услышал эту историю. На моей памяти такого не было. Я почитал, посмеялся. После трёх голов молодёжке Норвегии где-то написали: «Грулёв интересен «Зениту». Кто-то вбросил, и на этом всё. Мне агент ни разу не говорил: вот предложение «Зенита». В моём мире такого вообще не было. То, что я собрался ехать в Петербург и Орещук меня снимал с поезда, — бред. Такого, повторюсь, не было», — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Нападающий «Пари НН» Грулёв прокомментировал победу над «Акроном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android