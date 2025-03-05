«Ротор» опубликовал заявление о переносе матча с «Соколом» из-за состояния газона

Стадион «Волгоград Арена» в Волгограде не сможет принять матч 24-го тура Мелбет Первой лиги «Ротор» — «Сокол», запланированный на 16 марта, из-за состояния газона. Об этом сообщила пресс-служба «Ротора» в телеграм-канале.

«Администрацией «Волгоград Арены» во время зимнего перерыва была проведена реновация газона. В январе поле находилось в удовлетворительном состоянии, но резкое понижение температуры в феврале повредило молодое газонное покрытие. Администрация «Волгоград Арены» сделала всё возможное для того, чтобы первый матч после зимнего перерыва состоялся в Волгограде.

По итогам проведения матча «Ротор» — «Урал» комиссией ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей первенства по футболу было принято решение о переносе следующего домашнего матча первенства России по футболу среди команд Первой лиги сезона-2024/2025 годов между командами «Ротор» и «Сокол» 16 марта на резервном или ином другом стадионе.

СК «Ротор» принимает результаты повторной оценки качества комиссией ФНЛ и ищет пути выхода из ситуации. Информация о месте проведения матча «Ротор» — «Сокол» будет сообщена дополнительно», — написано в заявлении.