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«Ротор» опубликовал заявление о переносе матча с «Соколом» из-за состояния газона

«Ротор» опубликовал заявление о переносе матча с «Соколом» из-за состояния газона
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Стадион «Волгоград Арена» в Волгограде не сможет принять матч 24-го тура Мелбет Первой лиги «Ротор» — «Сокол», запланированный на 16 марта, из-за состояния газона. Об этом сообщила пресс-служба «Ротора» в телеграм-канале.

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:59 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Сокол
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Администрацией «Волгоград Арены» во время зимнего перерыва была проведена реновация газона. В январе поле находилось в удовлетворительном состоянии, но резкое понижение температуры в феврале повредило молодое газонное покрытие. Администрация «Волгоград Арены» сделала всё возможное для того, чтобы первый матч после зимнего перерыва состоялся в Волгограде.

По итогам проведения матча «Ротор» — «Урал» комиссией ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей первенства по футболу было принято решение о переносе следующего домашнего матча первенства России по футболу среди команд Первой лиги сезона-2024/2025 годов между командами «Ротор» и «Сокол» 16 марта на резервном или ином другом стадионе.

СК «Ротор» принимает результаты повторной оценки качества комиссией ФНЛ и ищет пути выхода из ситуации. Информация о месте проведения матча «Ротор» — «Сокол» будет сообщена дополнительно», — написано в заявлении.

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Источник: на стадионе «Волгоград Арена» запретили проводить матчи из-за состояния газона
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