Семшов рассказал, как «Оренбургу» сохранить прописку в РПЛ

Бывший российский футболист Игорь Семшов рассказал, в каком случае «Оренбург» может рассчитывать на сохранение прописки в РПЛ по итогам этого сезона. 2 марта команда Владимира Слишковича проиграла «Спартаку» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Если «Оренбург» в ближайших двух‑трёх матчах потеряет очки, то это будет практически приговор. Они со «Спартаком» играли неплохо, но ничего не взяли. Туров всё меньше и меньше. Шансов зацепиться за соломинку больше не становится», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» с восемью очками в 19 матчах находится на последнем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с «Ростовом» на домашней арене.