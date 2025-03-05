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Вячеслав Грулёв: Европа Европе рознь. Ехать в клуб-середняк условной Сербии нет смысла

Вячеслав Грулёв: Европа Европе рознь. Ехать в клуб-середняк условной Сербии нет смысла
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Воспитанник «Динамо», ныне выступающий за «Пари НН», Вячеслав Грулёв ответил на вопрос о желании переехать в Европу.

«Я бы поехал. Но правильно Аршавин говорит: сначала нужно понять куда. Ехать абы куда, лишь бы в Европу, думаю, не стоит. Европа Европе рознь. Как Заха поехал — это одно дело. А смысла ехать в клуб-середняк условной Сербии на худшие финансовые и бытовые условия я не вижу. Российский чемпионат просто сильнее. У нас хорошая лига. Понятно, что хочется поиграть на более высоком уровне. Заха поехал в Испанию — и молодец. Чалов — тоже. В Греции сильный чемпионат, ПАОК — хороший клуб. Плюс еврокубки есть. С финансовой и инфраструктурной точки зрения, мне кажется, там тоже всё в порядке», — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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