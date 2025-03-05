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Николич — о матче с «Зенитом»: ЦСКА играл в тот футбол, в который хотел играть

Николич — о матче с «Зенитом»: ЦСКА играл в тот футбол, в который хотел играть
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Да, у «Зенита» было два-три момента в дебюте, после чего ЦСКА забрал игру под свой контроль. Могу с уверенностью сказать, что мы играли в тот футбол, в который хотели играть.

Если оценивать результат матча в Санкт-Петербурге, то я ещё в раздевалке сказал футболистам, что праздновать нам нечего. Неплохо для первой игры, двигаемся дальше, готовимся к следующему сопернику», — приводит слова Николича Bobsoccer.

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