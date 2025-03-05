Николич — о матче с «Зенитом»: ЦСКА играл в тот футбол, в который хотел играть

Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.

«Да, у «Зенита» было два-три момента в дебюте, после чего ЦСКА забрал игру под свой контроль. Могу с уверенностью сказать, что мы играли в тот футбол, в который хотели играть.

Если оценивать результат матча в Санкт-Петербурге, то я ещё в раздевалке сказал футболистам, что праздновать нам нечего. Неплохо для первой игры, двигаемся дальше, готовимся к следующему сопернику», — приводит слова Николича Bobsoccer.