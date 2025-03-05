Роман Орещук дал прогноз на чемпионскую гонку в этом сезоне РПЛ

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук дал прогноз на чемпионскую гонку в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. По словам Орещука, интрига сохранится до самого последнего тура РПЛ.

– Ваш прогноз на чемпионскую гонку.

– До последнего тура будет чемпионская интрига. «Динамо» без Тюкавина вряд ли вклинится в борьбу, а эти команды («Зенит», «Спартак» и «Краснодар». — Прим. «Чемпионата») так же останутся в тройке, — приводит слова Орещука Metaratings.

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита» и «Краснодара». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».