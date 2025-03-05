Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Грулёв: первый матч на сборах плохо сыграли — нам зарядочку на 7 утра назначили

Вячеслав Грулёв: первый матч на сборах плохо сыграли — нам зарядочку на 7 утра назначили
Комментарии

Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв высказался о жёсткости главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко. По словам футболиста, специалист за плохую игру в товарищеском матче назначил команде зарядку на семь часов утра.

«На сборе был момент: первый матч плохо сыграли — нам сразу зарядочку назначили на семь утра. Было неприятно, особенно на фоне двухразовых тренировок. Больше поводов для таких экспериментов мы Виктору Михайловичу не давали (улыбается)», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Вячеслав Грулёв: Европа Европе рознь. Ехать в клуб-середняк условной Сербии нет смысла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android