Вячеслав Грулёв: первый матч на сборах плохо сыграли — нам зарядочку на 7 утра назначили

Воспитанник московского «Динамо», ныне выступающий за «Пари Нижний Новгород», Вячеслав Грулёв высказался о жёсткости главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко. По словам футболиста, специалист за плохую игру в товарищеском матче назначил команде зарядку на семь часов утра.

«На сборе был момент: первый матч плохо сыграли — нам сразу зарядочку назначили на семь утра. Было неприятно, особенно на фоне двухразовых тренировок. Больше поводов для таких экспериментов мы Виктору Михайловичу не давали (улыбается)», — сказал Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.