«Арсенал» Тула выступил с заявлением по информации о невыплатах зарплаты игрокам

Тульский «Арсенал» в социальных сетях опубликовал заявление по информации о невыплатах зарплаты футболистам. Ранее «Чемпионат» сообщил, что в клубе не платят игрокам зарплату 2,5 месяца.

«Информация, появившаяся сегодня в прессе о задержках зарплаты за 2,5 месяца, не соответствует действительности. Краткосрочное несоответствие запланированному графику выплат возникло из-за определённых юридических трудностей у одного из наших партнёров. Данная ситуация разрешена», — написано в заявлении.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги сезона-2024/2025. Команда Александра Сторожука набрала 30 очков за 22 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», у которой 46 очков.