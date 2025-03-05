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Игорь Денисов: питерским ребятам насрать вообще, с кем играть

Игорь Денисов: питерским ребятам насрать вообще, с кем играть
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Известный российский экс-футболист Игорь Денисов высказался о менталитете футболистов из Санкт-Петербурга. Он считает, что в «Зените» всегда должны присутствовать несколько воспитанников.

— Почему важно чтобы в клубах играли местные ребята?
— В «Зените» всю жизнь было плюс-минус несколько человек своих воспитанников. Это очень важно, потому что это, во-первых, другой футбол. На поле более хаосный футбол, потому что менталитет питерского дворового футбола, он переходит на большой футбол, и это интересно смотреть. Когда приходят сюда мнимые мастера из других стран, они все расставляются и играют в… А у нас всегда огонь был, да, там питерские ребята, у нас менталитет, мы никогда в оборону не уйдём. Нам попробуй скажи, что вы играете в пять защитников. У нас менталитет, нам насрать вообще, с кем играть было, мы могли проиграть. Приезжал мадридский «Реал», нам пофигу было. Плохо это или хорошо, это другая [история]. И эту атмосферу, которую мы привносим в большой футбол, на это интересно смотреть. Мы всегда как вихрь, — сказал Денисов в видео на YouTube-канале блогера и журналиста Вити Кравченко.

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