«Давайте русский язык будет преподавать испанка». И. Денисов — о натурализации бразильцев

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов высказался о том, что некоторые бразильские игроки получили российское гражданство.

— Есть ещё вещь, что бразильцам этим дают паспорта. И тем самым они не только играют в «Зените» и занимают чьё-то место, они занимают место именно русского игрока.

— Ну, у меня сердце такое… Я не знаю, я не понимаю, нахрена нам бразильцы. Ну, выиграли вы чемпионат Европы, у вас три бразильца в составе. Это что, круто? Вы не смотрите и не подписывайте бразильцев, вы окунитесь сюда в подготовку. Опять же, мы возвращаемся сюда в подготовку.

Ребят, на кой хрен нам бразильцы? Они классные футболисты, классные ребята, весёлые, с техническим оснащением. И вопрос, зачем они нам? Куда мы движемся? Зачем? У нас что, 140-миллионная страна, мы не можем воспитать там 20 футболистов наших? Ну да, заканчивайте. Ну как, как такое может быть? Вот как такое может быть? Я не понимаю.

Вы что, не можете правого защитника воспитать? Я не знаю. У нас Фернандес играл на чемпионате мира. Классный парень. Я его знаю. Классный игрок, вопросов нет. Что, не можете правого защитника воспитать, чтобы он играл на чемпионате мира? Наш? Из 140 миллионов страны? Правый защитник? Одного защитника правого? Вы что, ребят? Давайте у нас в школе будет преподавать русский язык, не знаю, испанка, — сказал Денисов в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.