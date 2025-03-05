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Игорь Денисов возмутился, что в академии «Зенита» висели фотографии Халка и Дзюбы

Игорь Денисов возмутился, что в академии «Зенита» висели фотографии Халка и Дзюбы
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Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи», московского «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов возмутился, что в академии санкт-петербургского клуба висели фотографии экс-нападающих сине-бело-голубых Артёма Дзюбы и Халка.

«А ты знаешь, что в академии «Зенита», в моей академии, я говорю «моей», [потому что] я выпускник [её], там, пять лет назад висел Халк с Дзюбой, а не я. И не выпускники, не Аршавин, не Быстров, не Слава Малафеев, а висели Дзюба с Халком. Вообще, вы вдумайтесь, висит Дзюба! Артём, ты топ, вопросов нет. Но при чём здесь Дзюба?! При чём здесь Халк?! Топ-игрок. Всё, я ему жму руку. Молодец, пушечный удар. Он привёл «Зенит» к одному чемпионству. Я вообще это объяснить не могу. А это необъяснимо! И когда мне позвонили, спросили, где там хочешь висеть, я говорю, меня вообще не вешайте в этой вашей академии. Вы вообще вдумайтесь! А потом вы говорите почему, когда вот такие вещи», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

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