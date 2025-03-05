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Вячеслав Грулёв раскрыл подробности разговора с Личкой перед уходом из «Динамо»

Вячеслав Грулёв раскрыл подробности разговора с Личкой перед уходом из «Динамо»
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Воспитанник «Динамо», ныне выступающий за «Пари НН», Вячеслав Грулёв раскрыл подробности разговора с Марцелом Личкой перед уходом из московского клуба.

«Не буду раскрывать всех деталей, но посыл Марцела был такой: ты хороший футболист, но на твоей позиции есть исполнители, которым я отдаю приоритет, поэтому игрового времени весной будет немного. Он предположил, что для меня же лучше будет сменить обстановку, и я с ним полностью согласен. Сидеть на лавке никому не хочется. Каждый футболист стремится играть. Мы честно посмотрели друг другу в глаза и попрощались. Я хорошо отношусь к нему как к человеку, и, надеюсь, он ко мне тоже.

Возможность остаться была. Личка сказал: «Если решишь остаться — я буду тебе рад. Будешь конкурировать». А смысл? У меня оставалось полгода контракта — ещё пять месяцев не играл бы регулярно. Мне почти 26 лет — хороший возраст, золотые годы для футболиста. Сидеть и дальше на лавке — это немножко не то, чего мне хотелось», — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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