Карпин: травма Тюкавина — самое неприятное на сегодняшний день

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о травме нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Форвард повредил крестообразные связки колена по ходу игры 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

— Самая неприятная новость — травма Тюкавина, не так ли?

— Да, на сегодняшний день именно это самое неприятное. После проведения МРТ мне позвонил доктор и сообщил о результатах.

— Была надежда, что обойдётся…

— Сразу после матча до конца не было понятно, что речь именно о разрыве крестообразной. Но после МРТ всё прояснилось. И стали понятны сроки восстановления, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах московского «Динамо» в рамках РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи. «Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.