Грулёв: футболисты РПЛ, которые говорят, что проживут на 30 тысяч в месяц, переигрывают

Воспитанник «Динамо», ныне выступающий за «Пари НН», Вячеслав Грулёв отреагировал на слова футболистов, которые говорят, что могут прожить на 30 тыс. рублей в месяц.

— Зачем футболисты отвечают, сколько денег им нужно для комфортной жизни?

— Спрашивают — отвечают. Что в этом такого?

— Это же безвыигрышная ситуация: скажешь мало — засмеют, много — захейтят.

— Значит, можно не отвечать, ха-ха? Я вообще не понимаю, зачем кто-то считает чужие деньги.

— В своём-то кружке посмеиваетесь, когда слышите про 30 тысяч в месяц?

— Ну да, есть такие кадры, которые говорят, что на 30 тысяч проживут. Переигрывают, ха-ха, — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.