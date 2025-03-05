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Грулёв: футболисты РПЛ, которые говорят, что проживут на 30 тысяч в месяц, переигрывают

Грулёв: футболисты РПЛ, которые говорят, что проживут на 30 тысяч в месяц, переигрывают
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Воспитанник «Динамо», ныне выступающий за «Пари НН», Вячеслав Грулёв отреагировал на слова футболистов, которые говорят, что могут прожить на 30 тыс. рублей в месяц.

— Зачем футболисты отвечают, сколько денег им нужно для комфортной жизни?
— Спрашивают — отвечают. Что в этом такого?

— Это же безвыигрышная ситуация: скажешь мало — засмеют, много — захейтят.
— Значит, можно не отвечать, ха-ха? Я вообще не понимаю, зачем кто-то считает чужие деньги.

— В своём-то кружке посмеиваетесь, когда слышите про 30 тысяч в месяц?
— Ну да, есть такие кадры, которые говорят, что на 30 тысяч проживут. Переигрывают, ха-ха, — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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