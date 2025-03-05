Игорь Денисов: не нравится, что в «Зените» играют одни бразильцы, я за клуб не болею

Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи», московского «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, что сейчас никак не поддерживает сине-бело-голубых из-за обилия иностранцев в составе команды. Денисов — воспитанник академии «Зенита».

— У тебя сейчас как у тренера есть задача подготовить футболиста для «Зенита»?

— Да.

— А как ты смотришь на то, что в «Зените» практически не играет ни один воспитанник?

— Я смотрю на это очень плохо. А как я могу смотреть? Вообще ссора наша произошла тогда в «Зените» из-за того, что я видел, мы уходим. Я всегда говорил: в «Зените» должен играть русский костяк. Но «Зенит» всегда был узнаваем. Сейчас я не болею за «Зенит». Ну, к сожалению для меня, мне не нравится «Зенит». Ну, мне не нравится, что здесь, в нашем городе, я здесь родился, да, я могу называть, это мой город, играют одни бразильцы, мне это не нравится, — сказал Денисов в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.