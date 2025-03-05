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Рашид Рахимов ответил, является ли «Спартак» претендентом на победу в РПЛ

Рашид Рахимов ответил, является ли «Спартак» претендентом на победу в РПЛ
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, является ли московский «Спартак» претендентом на победу в РПЛ. «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в это воскресенье, 9 марта, и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена».

— Многие называют «Спартак» претендентом на чемпионство. Как вы считаете?
— Если делать такие приобретения, другие цели ставить и нельзя. Они усилились качественными футболистами по позициям, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Спартак» — второй. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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