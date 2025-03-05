Глеб назвал фаворита матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между сине-гранатовыми и португальской «Бенфикой».

– «Барселона» в Лиге чемпионов сыграет с «Бенфикой». Испанцам повезло со жребием?

– С точки зрения рейтинга команд да. Но «Бенфика» – хорошая, техничная команда, которая показывает хороший, зрелищный футбол. В этом матче фаворитом является «Барселона», но ей нельзя расслабляться, а надо сильнее сконцентрироваться на игре, – приводит слова Глеба Metaratings.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» состоится сегодня, 5 марта. Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».