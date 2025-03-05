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Глеб назвал фаворита матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой»

Глеб назвал фаворита матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой»
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между сине-гранатовыми и португальской «Бенфикой».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– «Барселона» в Лиге чемпионов сыграет с «Бенфикой». Испанцам повезло со жребием?
– С точки зрения рейтинга команд да. Но «Бенфика» – хорошая, техничная команда, которая показывает хороший, зрелищный футбол. В этом матче фаворитом является «Барселона», но ей нельзя расслабляться, а надо сильнее сконцентрироваться на игре, – приводит слова Глеба Metaratings.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» состоится сегодня, 5 марта. Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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