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Титов объяснил, как Станкович повлиял на Умярова

Титов объяснил, как Станкович повлиял на Умярова
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Ветеран «Спартака» Егор Титов поделился мнением о прогрессе действующего полузащитника красно-белых Наиля Умярова. Он считает, что на хавбека повлиял новый тренер московской команды Деян Станкович — он направил Умярова в нужном направлении. Сейчас Наиль практически каждую передачу отдаёт вперёд, отметил Титов.

«Видно, что Умярова направил Станкович. Его каждый пас идёт вперёд. У парня хорошая школа «Чертаново», это было видно пару лет назад. Раньше Умяров играл поперёк, от этого страдала игра команды и его тоже. Сегодня он отобрал мяч и будет отдавать передачу вперёд. Из 10 раз восемь отдаст вперёд. Это очень правильно. В «Спартаке» надо играть именно так», – приводит слова Титова Metaratings.

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