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Грулёв: Гончаренко просит прессинговать, играть в футбол, а не садиться в «автобус»

Грулёв: Гончаренко просит прессинговать, играть в футбол, а не садиться в «автобус»
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Воспитанник «Динамо», ныне выступающий за «Пари НН», Вячеслав Грулёв рассказал о требованиях главного тренера нижегородской команды Виктора Гончаренко.

«Понятно, что многое зависит от соперника. В любом случае тренер просит прессинговать, а не садиться в «автобус». Стараться играть в футбол, с позиции силы. Психологический момент тут тоже важен, чтобы мы не боялись ни с кем играть и не считали себя заведомо слабее соперника. Для этого ментально нужно чувствовать себя не хуже других команд. Игры на сборах зарядили уверенностью — теперь надо перенести её на чемпионат», — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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