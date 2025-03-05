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Грулёв: первые два месяца при Личке играл через боль — хромота стала нормой моего бега

Грулёв: первые два месяца при Личке играл через боль — хромота стала нормой моего бега
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Воспитанник «Динамо», ныне выступающий за «Пари НН», Вячеслав Грулёв рассказал о своём повреждении в московском клубе.

«В 2023 году у меня был стрессовый перелом надкостницы, а прошлым летом случился повторный. Когда прошёл все сборы и во 2-м туре травмируешься, конечно, это морально подкашивает.

Я и раньше чувствовал дискомфорт, а после матча с «Локо» он стал намного сильнее. Произошёл рецидив. Сделали с доктором Родионовым снимок и увидели, что проблема годичной давности вернулась: кость треснула в том же месте. Консервативные методы эффекта не дали — решили оперироваться.

Когда Марцел пришёл, первые два месяца я играл через боль. Под свою ответственность. Дошло до того, что хромота стала нормой моего бега. Я и сейчас, уже полностью выздоровев, иногда непроизвольно прихрамываю, больше по привычке», — сказал Грулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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