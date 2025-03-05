Орещук — о Соболеве в матче с ЦСКА: вряд ли после этого команда позовёт его в бассейн

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Соболев запомнился несколькими неоднозначными падениями в этой встрече. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. Соболев вышел на поле в середине второго тайма и не отметился результативными действиями.

– Видели «нырки» Соболева?

– Не понимаю уже этого футболиста. Он стоит напротив ворот, принимает мяч и решает падать. Зачем? Мне его тяжело понять.

– Как считаете, что главный тренер и партнёры могли сказать в раздевалке Соболеву?

– Стой на ногах крепче и перестань уже падать! Человек весит под 90 кг, рост почти — 2 м, его тяжело столько толкать. Вряд ли команда после этого будет приглашать его в бассейн, — приводит слова Орещука Metaratings.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.