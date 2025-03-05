Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук — о Соболеве в матче с ЦСКА: вряд ли после этого команда позовёт его в бассейн

Орещук — о Соболеве в матче с ЦСКА: вряд ли после этого команда позовёт его в бассейн
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Соболев запомнился несколькими неоднозначными падениями в этой встрече. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. Соболев вышел на поле в середине второго тайма и не отметился результативными действиями.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

– Видели «нырки» Соболева?
– Не понимаю уже этого футболиста. Он стоит напротив ворот, принимает мяч и решает падать. Зачем? Мне его тяжело понять.

– Как считаете, что главный тренер и партнёры могли сказать в раздевалке Соболеву?
– Стой на ногах крепче и перестань уже падать! Человек весит под 90 кг, рост почти — 2 м, его тяжело столько толкать. Вряд ли команда после этого будет приглашать его в бассейн, — приводит слова Орещука Metaratings.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.

Материалы по теме
Роман Орещук: ожидал от «Спартака» большего в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android