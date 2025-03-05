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Поль Погба мог перейти в Зенит зимой, в клубе раскрыли, почему этого не случилось

В «Зените» подтвердили, что рассматривали вариант с подписанием Поля Погба
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию об интересе сине-бело-голубых к экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Полю Погба.

«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CAS непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента. Однако, с учётом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности, переговоры ни к чему не привели», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

Напомним, 29 февраля 2024 года Поль Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за употребления допинга. Позже срок дисквалификации француза был сокращён. Туринский «Ювентус», с которым чемпион мира — 2018 был на тот момент был связан контрактом, объявил об уходе Погба свободным агентом 1 декабря 2024 года. Срок действия запрета игроку на участие в соревнованиях истекает 10 марта 2025 года.

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