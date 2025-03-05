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Мацей Рыбус: «Локомотив» ещё может побороться за чемпионство в этом сезоне

Мацей Рыбус: «Локомотив» ещё может побороться за чемпионство в этом сезоне
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Бывший защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус считает, что железнодорожники ещё могут побороться за победу в Российской Премьер-Лиге этого сезона. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Думаю, «Локомотив» ещё может побороться за чемпионство в этом сезоне. Отрыв от первого места — всего четыре очка. Всё в руках, ногах и головах футболистов «Локомотива». Тем более после зимнего перерыва все команды могут быть по-разному готовы», — приводит слова Рыбуса Legalbet.

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита» и «Краснодара». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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