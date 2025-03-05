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Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«ПСЖ» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«ПСЖ» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.

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