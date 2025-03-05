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Роман Орещук: Марцел Личка потерял контакт с командой, все это знают и понимают

Роман Орещук: Марцел Личка потерял контакт с командой, все это знают и понимают
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о главном тренере бело-голубых Марцеле Личке. Орещук считает, что чешский специалист потерял контакт с командой, но не исключил, что ему удастся выправить ситуацию в ближайшее время.

– Что не получается у «Динамо»? Личка потерял контакт с командой?
– Об этом все знают и понимают, что Личка потерял контакт с командой. Надо у него спрашивать, почему так происходит.

– Сможет ли Марцел выправить ситуацию?
– В прошлом году в этих же турах он смог. Почему не сможет сейчас? — приводит слова Орещука Metaratings.

После 19 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

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