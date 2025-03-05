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Мамедов: «Спартак» выглядит фаворитом чемпионской гонки, «Зенит» ничего не показывает

Мамедов: «Спартак» выглядит фаворитом чемпионской гонки, «Зенит» ничего не показывает
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Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов считает, что красно-белые на данном этапе выглядят фаворитом чемпионской гонки в РПЛ. Мамедов также отметил, что ничего особенного возглавляющий турнирную таблицу чемпионата России «Зенит» не показывает.

«Пока у «Спартака» всё хорошо. Команда должна забирать свои очки в выездных играх, тогда она завоюет чемпионство. Пока «Спартак» выглядит фаворитом чемпионской гонки. Ничего особенного «Зенит» сейчас не показывает», – приводит слова Мамедова Metaratings.

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита» и «Краснодара». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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