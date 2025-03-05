Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев: без Клаудиньо у «Зенита» пропала изюминка

Адиев: без Клаудиньо у «Зенита» пропала изюминка
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Магомед Адиев высказался о том, как на «Зените» отразился уход бразильского полузащитника Клаудиньо. Футболист покинул стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Адиев считает, что без Клаудиньо у «Зенита» пропала «изюминка». Однако специалист похвалил тренерский штаб петербуржцев, который ищет альтернативные варианты на место ушедшего лидера.

«Я бы в первую очередь отметил тренерский штаб «Зенита». Видно, что они ищут определённую альтернативу, отказавшись от Клаудиньо и Вендела. Надо признать, что, когда мотивированный Клаудиньо был в центре поля, он делал там разницу, придавал атакам какие-то логические продолжения, был активен при завершении. Его нет, и вот эта определённая изюминка, конечно, у «Зенита» пропала», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экс-форвард «Спартака» разрывает, а что Клаудиньо? Как уехавшие из РПЛ уже показали себя
Экс-форвард «Спартака» разрывает, а что Клаудиньо? Как уехавшие из РПЛ уже показали себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android