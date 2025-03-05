Адиев: без Клаудиньо у «Зенита» пропала изюминка

Известный российский тренер Магомед Адиев высказался о том, как на «Зените» отразился уход бразильского полузащитника Клаудиньо. Футболист покинул стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Адиев считает, что без Клаудиньо у «Зенита» пропала «изюминка». Однако специалист похвалил тренерский штаб петербуржцев, который ищет альтернативные варианты на место ушедшего лидера.

«Я бы в первую очередь отметил тренерский штаб «Зенита». Видно, что они ищут определённую альтернативу, отказавшись от Клаудиньо и Вендела. Надо признать, что, когда мотивированный Клаудиньо был в центре поля, он делал там разницу, придавал атакам какие-то логические продолжения, был активен при завершении. Его нет, и вот эта определённая изюминка, конечно, у «Зенита» пропала», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».